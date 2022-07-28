Строковик Нацгвардії збив 7 ворожих повітряних цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого.

Він зазначив, що військовослужбовець строкової служби Національної гвардії продовжує знищувати повітряні сил РФ.

"Так, 16 липня ним з ПЗРК було збито крилату ракету, а 17 липня - літак Су-25. Усього на його рахунку - 7 уражених цілей, з них 6 літаків і 1 крилата ракета. До речі, боєць - Герой України", - сказав Надточий.

До слова, ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується. Лише відомо, що він родом з Івано-Франківської області, а його позивний "Бандіт".