Німеччина заборонить пасажирське авіасполучення з п'ятьма країнами через мутації COVID

Німецький уряд вирішив заборонити пасажирські авіаперевезення з п'яти країн. Це Великобританія, Південна Африка, Бразилія, Ірландія та Португалія.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Заборона буде діяти для цих країн, оскільки в них зафіксовані масові випадки зараження новими штамами коронавірусу. Крім цього, в Португалії зараз спостерігається критична ситуація із захворюваністю коронавірусом.

Обмеження повинні офіційно вступити в силу з 30 січня і будуть діяти попередньо до 17 лютого. Винятки будуть діяти для громадян Німеччини, осіб, які мають вид на проживання в країні та дипломатів.

Також залишається дозвіл на вантажні перевезення, транспортування гуманітарних товарів і медичних продуктів.

Нагадаємо, уряд Португалії продовжило локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.

У той же час, в Хорватії влада пом'якшують карантин з 1 лютого. Дозволяються заняття спортом на відкритому повітрі і повернення в школу учнів 5-8 класів.