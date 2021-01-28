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Німеччина заборонить пасажирське авіасполучення з п'ятьма країнами через мутації COVID

Берлін, Четвер 28 січня 2021 22:07
Німеччина заборонить пасажирське авіасполучення з п'ятьма країнами через мутації COVID
Фото: злітаючий літак у Франкфурті (DPA)
Автор: Роман Тверденко

Німецький уряд вирішив заборонити пасажирські авіаперевезення з п'яти країн. Це Великобританія, Південна Африка, Бразилія, Ірландія та Португалія.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Заборона буде діяти для цих країн, оскільки в них зафіксовані масові випадки зараження новими штамами коронавірусу. Крім цього, в Португалії зараз спостерігається критична ситуація із захворюваністю коронавірусом.

Обмеження повинні офіційно вступити в силу з 30 січня і будуть діяти попередньо до 17 лютого. Винятки будуть діяти для громадян Німеччини, осіб, які мають вид на проживання в країні та дипломатів.

Також залишається дозвіл на вантажні перевезення, транспортування гуманітарних товарів і медичних продуктів.

Нагадаємо, уряд Португалії продовжило локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.

У той же час, в Хорватії влада пом'якшують карантин з 1 лютого. Дозволяються заняття спортом на відкритому повітрі і повернення в школу учнів 5-8 класів.

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