Німеччина запроваджує обов'язковий тест на COVID-19 для всіх авіапасажирів

У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини заявили, що мандрівники, які планують візит в країну літаком, повинні пройти тестування на коронавірус перед поїздкою. Це рішення набирає чинності з неділі, 28 березня.
Про це повідомляє DPA.
Як повідомляється, оголошення було зроблено для того, щоб у авіакомпаній і пасажирів був час підготуватися до нових вимог, йдеться в повідомленні міністерства.
В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.
Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.
Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.
До цього в Німеччині заявили про третьої хвилі коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.