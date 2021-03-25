Німеччина запроваджує обов'язковий тест на COVID-19 для всіх авіапасажирів

У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини заявили, що мандрівники, які планують візит в країну літаком, повинні пройти тестування на коронавірус перед поїздкою. Це рішення набирає чинності з неділі, 28 березня.

Як повідомляється, оголошення було зроблено для того, щоб у авіакомпаній і пасажирів був час підготуватися до нових вимог, йдеться в повідомленні міністерства.

В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.