Німеччина посилить COVID-обмеження для невакцинованих: нові правил

В Німеччині планують посилити карантин для невакцинованих громадян. Також заборонять роботу барів й клубів по усій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOCUS Online .

Згідно з проєктом рішень, який планують переглянути 2 грудня, передбачається, що невакцинованим людям дозволять зустрічатися лише в невеликих компаніях. Водночас це правило не поширюється на дітей.

Влада не планує закривати навчальні заклади, однак вводить обов’язковий масковий режим. Футбольні стадіони дозволять заповнювати до 30%, а культурні заходи будуть обмежені до 5 тисяч відвідувачів.

Зокрема, в країні можуть ввести обов’язкову вакцинацію.