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Німеччина посилила вимоги в'їзду для невакцинованих осіб

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Неділя 01 серпня 2021 12:20
Німеччина посилила вимоги в'їзду для невакцинованих осіб Фото: Німеччина посилила вимоги для в'їзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нові більш жорсткі умови в'їзду до Німеччини набули чинності з неділі, 1 серпня. Відтепер усі подорожні від 12 років повинні мати при в'їзді до ФРН негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію, чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Раніше ці вимоги стосувалися лише пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюється й на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом. Правило діятиме не лише для іноземців, а й жителів ФРН, які повертаються з інших країн.

При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.

Також з 1 серпня в Німеччині змінюється класифікація зон ризику стосовно захворюваності на COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі.

При в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов'зковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Невакциновані особі, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус. Для дітей віком до 12 років карантин триває п'ять днів. На подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19, ця вимога не поширюється.

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