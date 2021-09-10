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Німеччина рекомендувала вагітним вакцинуватися від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Німецький орган з нагляду за вакцинами рекомендував жінкам, які вагітні або годують груддю, робити щеплення від COVID-19. Зокрема, вакцинацію схвалили мРНК-вакцинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) радить жінкам робити два щеплення, починаючи з другого триместру вагітності, згідно з керівництвом, розміщеним на сайті Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха.

"Крім того, STIKO настійно рекомендує вакцинацію від COVID-19 для тих осіб дітородного віку, які ще не щеплені або щеплені не повністю, щоб забезпечити дуже хороший захист від цього захворювання до вагітності", - йдеться в керівництві.

Цього року багато країн рекомендували вагітним робити щеплення від COVID-19, визнавши їх безпечними.

У липні Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що отримані на цей час дані не викликають побоювань, а в серпні центри з контролю і профілактики захворювань США рекомендували робити щеплення вагітним жінкам.

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