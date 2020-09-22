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Німеччина не може розслідувати отруєння Навального

Берлін, Вівторок 22 вересня 2020 13:20
Німеччина не може розслідувати отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Німецькі правоохоронні органи не можуть відкрити справу і розслідувати отруєння Олексія Навального (російського опозиціонера). На даний момент справа знаходиться не в юрисдикції Німеччини.

Про це пише газета Süddeutsche Zeitung

Повідомляється, що ще до того, як канцлер Ангела Меркель оголосила про отруєння Навального речовиною "Новічок", федеральний уряд звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Зокрема, його просили роз'яснити, чи можна в Німеччині проводити розслідування.

Однак, оскільки це не військовий злочин, Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію згідно з Міжнародним кримінальним кодексом. Отруєння Навального сталося в Росії - в цьому і є головна відмінність справи Скрипалів на британській землі з британськими жертвами.

Як заявили у Міністерстві юстиції і державній судовій системі Берліна, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи можуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.

Нагадаємо, раніше НАТО вимагало від Російської Федерації прозорого розслідування отруєння Навального.

Після переведення в німецьку клініку "Шаріте" стан Навального значно покращився. Через кілька днів коми він повністю прийшов в себе, вже відключений від ШВЛ і встає з ліжка.

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