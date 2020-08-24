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Німеччина закликала провести прозоре розслідування отруєння Навального

Берлін, Понеділок 24 серпня 2020 19:53
Німеччина закликала провести прозоре розслідування отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина сподівається на одужання Навального

Клінічні дані свідчать про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Німеччина закликає Росію терміново провести прозоре розслідування цього злочину.

Про це йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Ангели Меркель та глави німецького МЗС Хайко Мааса, поширеній у Twitter.

Німецькі політики вимагають встановити та притягнути до відповідальності всіх причетних до отруєння Навального.

"Ми сподіваємося, що пан Навальний зможе повністю відновитися. Наші найкращі побажання також стосуються його родини, яка переживає важке випробування", - додали Меркель та Маас.

Нагадаємо, 20 серпня під час перельоту до Москви у Навальному стало погано. Його доправили до лікарні Омська, де він впав у кому. Звідти російського опозиціонера через добу перевезли до німецької клініки "Шаріте". Оточення Навального впевнене, що його отруїли.

Отруєння Навального підтвердили сьогодні німецькі лікарі; в організмі опозиціонера виявили отруйну речовину групи "холінестерази".

До цього російські лікарі запевняли, що в аналізах Навального виявили тільки алкоголь та кофеїн.

Додамо, Навальний досі перебуває у комі.

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Новини України ГерманияНавальныйАнгела МеркельГайко Маас
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