Німеччина підтримує Україну, але варіанти постачання зброї через Бундесвер вичерпані, - Міноборони

Німеччина буде і далі підтримувати Україну у війні проти Росії. Однак країна вже вичерпала варіанти постачання зброї через Бундесвер (Збройні силb ФНР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт виданню Deutschlandfunk .

"Є різні способи підтримати Україну. Варіанти через Бундесвер вичерпані, і ми вивчаємо, які ще є варіанти", - заявила глава Міноборони.

При цьому Ламбрехт акцентувала, що "всі ці шляхи будуть обговорюватися, щоб Німеччина могла продовжувати стояти на боці України".