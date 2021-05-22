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Німеччина віднесла Великобританію до зони найвищого ризику зараження коронавірусом

Автор: Инна Собора

Німеччина відкоригувала класифікацію країн за ризиком зараження коронавірусом. В результаті цього Великобританію внесли до категорії найвищого ризику через поширення індійського штаму коронавіруса в країні.

Про це пише DW.

Таке рішення передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня.

Зокрема, з Великобританії до Німеччини дозволять в'їзд лише для громадян та резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотиженового карантину. Його тривалість може зменшитися через негативний тест на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію, при якій щеплення отримували лише певні групи громадян. З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі.

РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що восени може початися вакцинація літніх людей від коронавірусу третьою дозою препарату.

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