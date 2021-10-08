Німеччина віднесла Україну до країн високого ризику через COVID-19

Німеччина внесла Україну до списку країн високого ризику через погіршення ситуації з COVID-19. Це означає, що з 10 жовтня щодо українців діятимуть обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Інституту Роберта Коха .

Повідомляється, що Україна вважатиметься зоною високого ризику для Німеччини з 00:00 10 жовтня. Таким чином, в'їзд до країни для українців буде обмежений, особливо для невакцинованих. Їх будуть пропускати тільки при "абсолютній необхідності" поїздки.

Також на кордоні залишається вимога пред'явити сертифікат про повну вакцинацію однією з визнаних в Євросоюзі вакцин, довідку про одужання і негативний тест на COVID-19.

Крім того, необхідно заповнити в'їзну форму.