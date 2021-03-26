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Німеччина відтермінує запровадження вимоги щодо COVID-тестування для авіапасажирів

Автор: Андрій Козловський

Влада Німеччини відклала початок терміну дії нової вимоги про тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває в аеропорти Німеччини. Таким чином, це рішення набирає чинності не 28 березня, як раніше повідомлялось, а у вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє DPA.

За його словами, відстрочка дасть авіакомпаніям і приватним особам більше часу для підготовки. В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.

Канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 земель країни вирішили, що тестування перед вильотом стане обов'язковою умовою для в'їзду до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

До цього в Німеччині заявили про третю хвилю коронавірусу. Також третя хвиля спостерігається і в інших країнах Європейського союзу.

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