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Німеччина відкривається для вакцинованих туристів з України: роз'яснення

Автор: РБК-Україна

Наступного тижня Німеччина відкриється для туристів з України, які пройшли вакцинацію від COVID-19. При цьому визначено перелік конкретних вакцин.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні.

Повідомляється, що з 25 червня повністю вакциновані від COVID-19 українці зможуть в'їжджати до Німеччини для відвідування близьких і друзів, а також з туристичною метою. Починаючи з 21 червня, можна подавати заяви на отримання візи.

Але право в'їзду отримають тільки ті, хто отримав щеплення вакциною зі списку на сайті Інституту Пауля Ерліха - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Зазначимо, з цього переліку в Україні вакцинують тільки препаратами Pfizer і AstraZeneca. І з моменту отримання другої дози має пройти не менше 14 днів.

"Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що Німеччина з 25 червня відкриває кордон для вакцинованих туристів не з Євросоюзу, але переліку необхідних вакцин не було.

До цього РБК-Україна писало, що ще одна екзотична країна відкривається для українських туристів.

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Германиятуризмвакцинація