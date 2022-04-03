Німеччина засудила вбивства людей під Києвом і вимагає посилити санкції проти Росії

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Росія скоїла жахливий злочин, убивши людей в Київській області. У зв'язку з цим він зажадав посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.