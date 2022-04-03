ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина засудила вбивства людей під Києвом і вимагає посилити санкції проти Росії

Новость на русском →
Берлін, Неділя 03 квітня 2022 15:27
Німеччина засудила вбивства людей під Києвом і вимагає посилити санкції проти Росії Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Росія скоїла жахливий злочин, убивши людей в Київській області. У зв'язку з цим він зажадав посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Цей жахливий військовий злочин не може залишитися без відповіді. Я думаю, що посилення санкцій доречно. Ми готуємо це з нашими партнерами в ЄС", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла посилити санкції проти Росії.

Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою