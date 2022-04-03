Німеччина засудила вбивства людей під Києвом і вимагає посилити санкції проти Росії
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Росія скоїла жахливий злочин, убивши людей в Київській області. У зв'язку з цим він зажадав посилити санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Цей жахливий військовий злочин не може залишитися без відповіді. Я думаю, що посилення санкцій доречно. Ми готуємо це з нашими партнерами в ЄС", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла посилити санкції проти Росії.
Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.
Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.
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