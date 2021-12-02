Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Бундестаг має намір розглянути введення загальної обов'язкової вакцинації в країні. За умови схвалення, вона набуде чинності у лютому 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner MorgenPost.
З відповідною заявою вона виступила за підсумками наради з главами регіонів щодо політики щодо поширення коронавірусу.
"Ми знову обговорили обов'язкову вакцинацію. Загальна обов'язкова вакцинація повинна обговорюватися в Бундестазі, і він повинен приймати за нею рішення. Федерація та землі доручили етичній раді до кінця року підготувати рекомендацію, потім ця загальна обов'язкова вакцинація при відповідному рішенні набуде чинності року", - заявила Меркель.
Нагадаємо, в Німеччині посилять карантин для невакцинованих громадян. Також заборонять роботу барів й клубів по усій країні.
Зазначимо, що раніше влада Німеччини вже підіймала питання введення обов’язкової вакцинації в країні.