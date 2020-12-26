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Німеччина почала вакцинацію від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. У суботу, 26 грудня, прищепили мешканців будинку пристарілих в Хальберштадте.

Про це повідомляє Bild.

Першою дозу препарату Pfizer отримала 101-річна Едіт Квойцалла, яка проживає в цьому будинку для пристарілих. Також вакцинували інших мешканців установи і персонал.

Офіційно кампанія вакцинації в Німеччині почнеться в неділю, 27 грудня, о 7:00 за місцевим часом. Першими будуть щеплені люди в возврасте 80 років і старше, мешканці будинків пристарілих, медсестри і медики в зоні ризику зараження.

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Для щеплення в Німеччині будуть працювати 442 прищепних центру.

Сьогодні вакцинацію розпочали в Угорщині. Країна, як і Німеччина, почала прищеплювати людей за день до офіційного початку кампанії вакцинації у всьому Євросоюзі.

Крім цього, уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник мінімум 150 тисяч вакцинованих від коронавірусу в день. За місяць першу дозу вакцини повинні отримати мільйони ізраїльтян.

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