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Німеччина через мутацію COVID вводить контроль на кордоні з Австрією та Чехією

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 12 лютого 2021 13:51
Німеччина через мутацію COVID вводить контроль на кордоні з Австрією та Чехією Фото: міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер (bund de)
Автор: РБК-Україна

Німеччина через мутації коронавіруса COVID-19 вводить контроль на кордоні з Австрією та Чехією. Берлін намагається не допустити поширення південноафриканського штаму на своїй території.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung.

Повідомляється, що з неділі, 14 лютого, обмеження вводяться на кордоні з Австрією і Чехії. Федеральне міністерство внутрішніх справ на вимогу Баварії та Саксонії класифікував ці країни як зони вірусної мутації.

Міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер розпорядився ввести тимчасовий прикордонний контроль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії найбільший спалах південноафриканського штаму, і регіон Тіроль закриють на 10 днів. За виїзд з нього в Баварію або сусідні австрійські штати без негативного тесту на коронавірус загрожує штраф до 1 450 євро. Правило не поширюється на дітей, а також на вантажні перевезення і транзит.

Також стало відомо, що Німеччину охопила третя хвиля COVID-19, і місцевий уряд вирішив продовжити карантин продовжено до березня. Навесні очікується деяке ослаблення карантину.

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