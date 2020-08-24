Німеччина до кінця року продовжить антикризову допомогу бізнесу

Міністерство економіки Німеччини має намір подовжити до кінця року виплати допомоги малому та середньому бізнесу для компенсації збитків, спричинених пандемією COVID-19. Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро.

Про це заявила речниця мінекономіки ФРН, повідомляє DW.

У міністерстві також запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм. До середини серпня надійшло 83 тисячі заявок і було погоджено виділення майже 45 мільярдів євро таких позик.

Зазначимо, що у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги.

Компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і фізичні особи. При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40% або більше у порівнянні з цим самим місяцем 2019 року.

Загалом уряд Німеччини ухвалив пакет підтримки економіки обсягом 130 мільярдів євро.

Нагадаємо, ВООЗ закликає до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19, щоб зберегти чисту природу.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.