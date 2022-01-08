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Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику через COVID-19

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Німеччина, Субота 08 січня 2022 15:24
Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику через COVID-19 Фото: Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

З неділі, 9 січня, Україна не входитиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини. Для українців діятимуть загальні правила в'їзду в країну, пов'язані з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Україна перебувала в списку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся при гострій необхідності або при наявності сертифіката повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті і мати підтвердження реєстрації при в'їзді", - пише видання.

При цьому уточнюється, що ті, хто мав право на в'їзд до Німеччини, але не були повністю щеплені проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було тільки через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до туристів з України. Вони підлягатимуть тільки загальним правилам в'їзду в країну: особи, старше 6 років, зобов'язані пред'явити негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повний курс вакцинації, або довідку про недавнє одужання.

Нагадаємо, влада Німеччини вирішила з 7 січня посилити карантин на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Нові обмеження стосуються роботи барів і ресторанів.

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