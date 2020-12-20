Німеччина хоче закрити кордони ЄС для британців через мутацію коронавірусу

Німеччина ініціює закриття кордонів Євросоюзу для громадян Великобританії. Це пов'язано з виявленням випадків поширення мутованого типу коронавірусу.

Про це повідомляє Bild.

Глава німецького уряду почала обговорення питання з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб сформувати рішення, яке буде прийнято усіма членами Євросоюзу.

Джерела видання впевнені, що загальна заборону для в'їзду британців в ЄС буде затверджено. В уряді Німеччини упевнені в необхідності саме такої заборони, оскільки в іншому випадку всередині Євросоюзу будуть великі можливості поширення нового типу коронавірусу.

Поки німецький уряд вже погодив закриття авіасполучення з Британією з півночі 21 грудня до 6 січня. Ймовірно, в рамках посилення найближчим часом буде заборона на залізничне сполучення та пороми.

Сьогодні повідомлялося, що вже вирішили зупинити авіасполучення з Великобританією Австрія, Нідерланди, Бельгія та Італія.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше. Він поширюється на 70% швидше і поки невідомо, як з ним справляється вакцина Pfizer, якою вже вакцинують у Британії та деяких інших країнах світу.