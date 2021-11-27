Німеччина та Чехія заявили про перші можливі випадки зараження "омікрон"-штамом

Зокрема, у Національний інститут громадської охорони здоров'я Чехії заявив, що зараз вивчаються зразки тесту людини, яка прибула в країну з Намібії.

"Лабораторія перевіряє можливе виявлення позитивного зразка варіанта Omicron. Ми очікуємо на підтвердження чи спростування цього випадку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим сьогодні у Німеччині міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе заявив, що "з високою ймовірністю" новий варіант коронавірусу "омікрон" виявлено у пасажира, який прибув з Південної Африки.

"Минулої ночі кілька симптомів штаму Omicron було виявлено у мандрівника, який повернувся Південної Африки. Ймовірно, що Omicron вже у Німеччині", - написав він у Twitter.

Він додав, що остаточні результати аналізів ще готові.