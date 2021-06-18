Німеччина з 25 червня відкриває кордон для вакцинованих туристів не з ЄС

Водночас дозвіл на в'їзд надається мандрівникам з країн, які не позначені зоною особливого поширення вірусу.

"Поїздки та туризм, таким чином, знову стає можливим для вакцинованих людей", - заявило міністерство, додавши, що люди мають отримати остаточну необхідну дозу вакцини за 14 днів до подорожі.

До цього в країну можна було в'їжджати мандрівникам з країн-членів ЄС, асоційованих членів Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн; низки країн, в'їзд з яких дозволявся на підставі проведеної ЄС оцінки епідеміологічної ситуації.