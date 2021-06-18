Німеччина з 25 червня відкриває кордон для вакцинованих туристів не з ЄС
Німеччина дозволила в'їзд в країну повністю вакцинованим від коронавірусу людям. Дозвіл зокрема стосується осіб, які проживають не Європейському союзі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.
Водночас дозвіл на в'їзд надається мандрівникам з країн, які не позначені зоною особливого поширення вірусу.
"Поїздки та туризм, таким чином, знову стає можливим для вакцинованих людей", - заявило міністерство, додавши, що люди мають отримати остаточну необхідну дозу вакцини за 14 днів до подорожі.
До цього в країну можна було в'їжджати мандрівникам з країн-членів ЄС, асоційованих членів Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн; низки країн, в'їзд з яких дозволявся на підставі проведеної ЄС оцінки епідеміологічної ситуації.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія розглядає можливість пом'якшення правил для повністю щеплених мандрівників. Це відбувається на тлі позову авіакомпаній проти уряду, який вони подали через накопичення боргів, спричинених обмеженнями.