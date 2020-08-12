Німеччина 17 разів просила в РФ інформацію про вбивство чеченця в Берліні

Фото: Гайко Маас (РБК-Україна)

Росія ігнорує запити ФРН

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина 17 разів зверталася до російської влади з проханням надати додаткову інформацію про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі. Російська сторона не відреагувала.

Про це пише DW.

Маас додав, що Німеччина відправила РФ два офіційні запити щодо надання правової допомоги. На них була отримана відповідь, але "лише на половину тих аспектів, які хотів би знати Берлін".

Міністр додав, що наслідки для Росії у цій справі залежатимуть від рішення суду в Берліні, що має визначити, чи було злочин вчинено за завданням Москви.

"Якщо в цьому рішенні міститимуться відповідні висновки, треба очікувати, що нам доведеться знову повернутися до цього питання", підкреслив Маас.

Зі свого боку, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські відомства надали на запити німецьких колег всю можливу інформацію.

Нагадаємо, в центрі Берліна в серпні 2019 року трьома пострілами з пістолета вбили учасника другої чеченської кампанії, 40-річного Хангошвілі. Прокуратура Німеччини звинуватила у вбивстві громадянина РФ Вадима Красікова.

Мотивом до замовлення вбивства у прокуратурі назвали опозиційне ставлення жертви до "Росії і адміністрації автономних республік Чечні, Інгушетії і проросійського уряду Грузії".

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пригрозив санкціями проти РФ за вбивство чеченця.

Згодом канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила, що Німеччина може запровадити нові санкції проти РФ.