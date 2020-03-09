У Німеччині зафіксовано перші смертельні випадки від коронавірусу

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Смерті зафіксовані в окрузі Хайнсберг і місті Ессен

У Німеччині житель округу Хайнсберг (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія) помер від хвороби, викликаної новим коронавірусом, це перший летальний випадок в країні. Про це повідомив у понеділок таблоїд Bild з посиланням на місцеву владу.

Пізніше агентство DPA повідомило ще про одну жертву - 89-річну мешканку міста Ессен.

Нагадаємо, від коронавірусу вперше помер громадянин Німеччини. Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер в Єгипті. За відомостями єгипетської влади, німець кілька днів тому приїхав в Хургаду з Луксора. Чоловік був поміщений в місцеву лікарню з лихоманкою 6 березня, а на наступний день тест на коронавірус показав позитивний результат.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликало скасувати всі масштабні заходи з чисельністю учасників понад 1 тисячі осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У Німеччині оголосили епедімею коронавірусу ще 26 лютого. Тоді були підтверджені перші п'ять випадків захворювання, у яких не змогли простежити першоджерело зараження з Китаю.