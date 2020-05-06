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У Німеччині зафіксували майже тисячу нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 09:05
У Німеччині зафіксували майже тисячу нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Наразі в країні зростає й кількість летальних випадків від коронавірусу

У Німеччині за добу зареєстрували 947 випадків коронавірусу. Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, в країні зросла добова кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, за останні 24 години в Німеччині зафіксували 947 інфікованих, тоді як у попередні дні ця кількість становила близько 680 випадків.

Крім того, у Німеччині зросла кількість летальних випадків. За останню добу зареєстрували 165 смертей, а днем раніше повідомлялось про 139. Загалом в країні лабораторно підтверджено 164 807 випадків зараження коронавірусом, з них 6996 пацієнтів померли.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Рівень відтворення коронавірусу в Німеччині в середньому становить 0,74.

Разом з тим, раніше повідомлялося, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви та торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.

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