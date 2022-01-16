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У Німеччині зафіксували рекордний показник захворюваності на COVID-19

Автор: Ольга Белей

У Німеччині показник захворюваності коронавірусом, так звана інцидентність, вперше перевищив 500 на 100 000 населення за сім днів. Протягом минулої доби було зафіксовано 52 504 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

"Німеччина зафіксувала новий рекорд захворюваності за сім днів, за даними органу з контролю за захворюваннями країни. Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив про 515,7 нових випадків зараження на 100 тисяч осіб на тиждень", - пише видання.

За даними RKI, протягом минулої доби було зафіксовано 52 504 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. Це на 15 952 випадки більше, ніж у четвер тижнем раніше, коли було зафіксовано 36 552 випадки.

За минулі 24 години від легеневих захворювань, викликаних коронавірусом і його наслідків померли 47 пацієнтів (тижнем раніше - 77), таким чином загальна кількість померлих з COVID-19 в Німеччині досягла 115 619 осіб. Всього з початку пандемії у ФРН коронавірусом заразилися 7 965 977 осіб.

Нагадаємо, у Німеччині зареєстрували ще один щоденний рекорд випадків коронавірусу. Станом на 14 січня в країні більше 90 000 випадків COVID-19.

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