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У Німеччині зафіксували перший випадок зараження мутованим коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині зафіксований перший випадок зараження мутированным типом коронавіруса. Жінка повернулася в країну з Великобританії.

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Про це повідомляє Bild.

Випадок зараження виявили у жінки з землі Баден-Вюртемберг. 20 грудня вона прибула з Лондона в аеропорт Франкфурта. Вона здала там тест на коронавірус, після чого вирушила в гості разом з родичами. 21декабря вона здала ще один тест на COVID-19. Обидва тесту показали позитивний результат. У неї спостерігаються легкі симптоми хвороби.

Зараз вона знаходиться на ізоляції, як і три контактні особи, які спілкувалися з нею по прибуттю з Британії. Вони поки не відчули симптомів захворювання.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразнішою за інші.

Також РБК-Україна писало, що Україна не планує поки забороняти авіасполучення з Британією. Уряд слідкує за ситуацією в Сполученому Королівстві та може переглянути своє рішення.

Прогноз погоди
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