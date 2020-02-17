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У Німеччині затримали групу, що готувала теракти в мечетях

Новини » В світі     17.02.2020 - 10:36
У Німеччині затримали групу, що готувала теракти в мечетях
Фото: поліція ФРН (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Радикали планували десять різних нападів

У Німеччині правоохоронці затримали членів ультраправої групи, які планували напади на мечеті, політиків і біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що було затримано 12 учасників групи Der harte Kern (Тверде ядро). Ще один учасник угруповання на даний момент переховується.

"Четверо чоловіків, всі громадяни Німеччини, були заарештовані минулого тижня за підозрою у формуванні Der harte Kern. Решта вісім підозрюються у фінансуванні групи, а також надання зброї та іншої підтримки", - йдеться в повідомленні.

Лідер угруповання 53-річний Вернер З., проживає в Аусбургу, планував десять окремих нападів в Німеччині, включаючи вбивства в мечетях. Зазначається, що таким образів радикали планували викликати початок громадянської війни.

Під час обшуків у членів групи були виявлені зброя, а також матеріали для створення вибухівки.

Ультраправа група Der harte Kern була створена у вересні 2019 року. Відзначається, що вони мають зв'язки з іншого правою групою з Фінляндії "Солдати Одіна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в листопаді в Німеччині три жителі німецького міста Оффенбах планували терористичний акт релігійного характеру. Чоловіків затримали, вони планували теракт у Франкфурті з використанням вибухівки.

Також повідомлялося, що на початку січня в місті Гельзенкірхен (Німеччина) поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Убитий виявився громадянином Туреччини, який під час нападу вигукував "Аллах Акбар".

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