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У Німеччині виявили сім випадків утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

У Німеччині на сьогодні підтверджено сім випадків утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Тому запобіжні заходи уряд прийняв рішення призупинити вакцинацію.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан, повідомляє Spiegel.

"Досі підтверджено сім випадків, які можуть бути пов'язані з утворенням тромбів в мозкових судинах", - заявив він.

Міністр зазначив, що для більшості людей, які вакцинуються препаратом, немає ризику, проте, за його словами, поки не можна повністю виключити зв'язок між AstraZeneca і порушеннями згортання крові.

Шпан порекомендував жителям Німеччини, хто встиг зробити перше щеплення вакциною AstraZeneca, звернутися до лікаря у випадку точкової шкірної кровотечі або постійних головних болів.

Відзначимо, що ряд європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300 через можливі побічні ефекти, зокрема утворення тромбів. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.

Нагадаємо, розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Раніше в Норвегії трьох медичних працівників госпіталізували з тромбами після того, як вони отримали першу дозу препарату AstraZeneca. У неділю один з них помер.

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