ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині висловилися за реєстрацію російської вакцини від коронавіруса на тлі заборони AstraZeneca

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 06:32
У Німеччині висловилися за реєстрацію російської вакцини від коронавіруса на тлі заборони AstraZeneca Фото: вакцина Супутник V (sputnikvaccine.com)
Автор: Инна Собора

Глави урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.

Про це пише DW.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Росія як "велика країна в області науки", безсумнівно, в змозі виробляти ефективну вакцину. Він упевнений, що "Супутник V" повинен бути зареєстрований для застосування в ЄС.

У той же час, глава уряду Тюрінгії Бодо Рамелов сказав, що в Європі почали активно обговорювати російський препарат.

"Я не хочу реєстрації вакцини з політичних причин, але я не хочу, щоб вакцину відкидали з політичних причин", - підкреслив політик.

У свою чергу, глава уряду федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф вказав, що "походження вакцини не відіграє ролі, коли мова йде про здоров'я людей". Він додав, що сам був у дитинстві щеплена радянської вакциною від поліомієліту та "вважає це абсолютно нормальним".

РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів.

Також ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Германия Вакцина
NEWS
ОБСЄ: сторони все частіше заявляють про готовність до силового вирішення конфлікту на Донбасі
ОБСЄ: сторони все частіше заявляють про готовність до силового вирішення конфлікту на Донбасі
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік