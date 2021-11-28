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В Німеччині лікар щепив більше 50 людей власною вакциною від коронавірусу

Автор: Сергій Пишкін

В аеропорту німецького міста Любек, лікар вакцинував від коронавірусу власним препаратом усіх охочих. Більше 50 людей отримали щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Акція професора медицини Вінфріда Штьоккера завершилась, коли її перервали правоохоронці.

Наразі чоловіка підозрюють в порушенні закону про лікарські засоби, оскільки його препарат немає реєстрації. Водночас як відзначив Штьоккер, вакцина була створена на рекомбінантному антигені. За таким же принципом діє й препарат Novavax, який сьогодні перебуває на розгляді регулятором ЄС.

За словами професора, в першу чергу він випробував вакцину на собі, членах сім’ї й друзях, втім до повноцінних клінічних досліджень справа не дійшла.

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ГерманияВакцинаціяКоронавірус