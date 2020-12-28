У Німеччині вісім медиків отримали п'ятикратну дозу вакцини. Частину госпіталізували

Фото: вакцинація (freepik)

На півночі Німеччини в ході кампанія з вакцинації проти COVID-19 вісім працівників будинку престарілих отримали передозування вакцинами Pfizer. Їм ввели в п'ять разів більше рекомендованої дози вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

Влада району Ворпоммерн-Руэген заявили, що чотири медики будинку престарілих міста Штральзунд госпіталізували після появи грипоподібних симптомів.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що всі постраждалі не зазнають серйозних побічних ефектів", - йдеться в заяві глави округу Стефана Керта.

Нагадаємо, в неділю, 27 грудня, в країнах Європейського союзу почалася масова вакцинація від коронавірусу. Однак у Німеччині вакцинація почалася на день раніше - 26 грудня. Першими вакцинували працівників будинків престарілих.

Однією з перших в Німеччині отримала вакцину від COVID 101-річна жінка в домі престарілих в Саксонії-Анхальт.

Крім того, у світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в Сполучених Штатах і Індії. У трійку також увійшла Бразилія.