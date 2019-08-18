У Німеччині на вокзалі чоловік з ножем напав на людей, є загиблі

В німецькому Ізерлоні (Північний Рейн-Вестфалія) на вокзалі чоловік з ножем накинувся на перехожих, в результаті нападу загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання TZ.

Повідомляється, що чоловік накинувся і завдав поранення 23-річному хлопцю і 32-річній жінці, які в результаті інциденту загинули. Також повідомляється, що одна з жертв нападу їхала з маленькою дитиною, яка не постраждала.

За даними місцевих ЗМІ, після нападу 43-річний чоловік сів на підлогу і чекав приїзду поліції. Мотиви нападу поки що не з'ясовані.

Нагадаємо, на цьому тижні в Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Британії на чоловіка було скоєно напад з ножем. Після інциденту потерпілий зайшов у приймальню міністерства і попросив про допомогу. Поліція затримала нападника.

До цього в найбільшому місті Австралії Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих і поранив щонайменше одну жінку. Затримати нападника вдалося перехожим, які використовували для цього підручні засоби - стільці, ломи і ящики. Після прибуття поліції чоловік був заарештований, а поранену направили в лікарню.