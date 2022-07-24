ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Німеччині вандали осквернили могилу Степана Бандери

Новость на русском →
Неділя 24 липня 2022 13:12
В Німеччині вандали осквернили могилу Степана Бандери Фото: в Німеччині вандали осквернили могилу Степана Бандери (facebook.com/czalex)
Автор: Сергій Пишкін

У німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу Степана Бандери. Розмалювали пам'ятник балончиком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку латвійця Олександра Чайчиця.

На могилі Бендери вандали намалювали серп й молот.

Як відзначив Чайчиц, він вперше вирішив відвідати могилу українського діяча, однак побачив, що над місцем спочинку вже встигли познущатися вандали. Наразі там вже працюють правоохоронці.

Зазначимо, що це не перший випадок знущання з могили Бендери. Такі випадки траплялися й раніше.

Фото: в Німеччині вандали осквернили могилу Степана Бандери (facebook.com/czalex)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Степан Бандера
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років