Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку латвійця Олександра Чайчиця.

На могилі Бендери вандали намалювали серп й молот.

Як відзначив Чайчиц, він вперше вирішив відвідати могилу українського діяча, однак побачив, що над місцем спочинку вже встигли познущатися вандали. Наразі там вже працюють правоохоронці.

Зазначимо, що це не перший випадок знущання з могили Бендери. Такі випадки траплялися й раніше.

Фото: в Німеччині вандали осквернили могилу Степана Бандери (facebook.com/czalex)