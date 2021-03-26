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Діти

У Німеччині посилили покарання за насильство над дітьми: не менше року у в'язниці

Автор: РБК-Україна

У Німеччині посилили покарання за сексуальне насильство над дітьми. Відповідний закон ухвалив німецький бундестаг 25 березня.

Про це повідомляє DW.

Нововведення в закон по боротьбі з сексуальним насильством над дітьми був запропонований Християнсько-демократичною, Християнсько-соціальним спілками та Соціал-демократичною партією Німеччини. Вони говорять про те, що відтепер насильство над неповнолітніми в країні завжди буде кваліфіковано як злочин і каратиметься позбавленням волі на термін не менше одного року.

Крім того, влада країни посилили покарання за дитячу порнографію. Поліція і прокуратура Німеччини одержали більш широкі повноваження в розслідуванні випадків сексуального насильства над дітьми. Це дозволить їм пильно стежити за телефонним зв'язком та інтернет-листуванням підозрюваних.

Також влада посилила позицію дитини в сімейному судочинстві. Тепер неповнолітнім буде обов'язково надано юридичний супровід.

Звернути увагу на проблему дитячої порнографії владі Німеччини довелося після того, як була розкрита масштабна німецькомовна онлайн-мережа педофілів, що налічує близько 30 тисяч користувачів. Крім того, за даними Європолу, під час пандемії COVID-19 істотно зросла кількість злочинів на сексуальному ґрунті, здійснюваних в інтернеті стосовно дітей.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Документ вводить особливий механізм захисту дітей, постраждалих від сексуального насильства, також каратимуть і за порнографію.

Раніше повідомлялося, що в Україні схвалили базу реєстру педофілів. Ці дані будуть зберігатися в Міністерстві юстиції України.

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