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У Німеччині посилили карантин через COVID: які заходи ввели

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Понеділок 27 грудня 2021 18:28
У Німеччині посилили карантин через COVID: які заходи ввели Фото: у Німеччині посилили карантин через COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, в Німеччині почали діяти посилені карантинні обмеження. Зокрема, у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На інших німецьких федеративних землях карантинні заходи почнуть діяти у вівторок, 28 грудня.

Так, в Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку.

У Бранденбурзі, щонайменше до 11 січня, вакцинованим і перехворілим COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: в гості можна запросити тільки до двох осіб з іншого домоволодіння, не рахуючи дітей у віці до 14 років.

У Баден-Вюртемберзі у сфері громадського харчування вводиться комендантська година - з 22: 30 до 5: 00. У новорічну ніч комендантська година почнеться не раніше першої години ночі.

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