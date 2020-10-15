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У Німеччині встановлено антирекорд добової захворюваності коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині на ранок четверга зафіксували 6 638 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст за весь час пандемії в країні.

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Про це повідомляє Інститут Роберта Коха в щоденному звіті.

Найбільшим попереднім показником були 6294 випадки за 28 березня. Усього в Німеччині вже зафіксовано понад 341 тисячу випадків зараження коронавірусом, 9 710 осіб померли.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині посилюють карантин на тлі зростання захворюваності COVID-19.

В регіонах з високими темпами поширення коронавіруса - не менше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування будуть закриватися о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок та зустрічей буде обмежуватися 10 особами з максимум двох домогосподарств.

Також передбачається розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, за середу в Україні зафіксували 5062 нових випадки зараження коронавірусом.

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