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У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій: постачав фірмам, пов'язаним зі спецслужбами РФ

Фото: у Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій проти РФ (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Дрездені почався процес щодо громадянина Німеччини за обхід санкції ЄС. Його звинувачують у постачання продукції фірмам, пов'язаним з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В одному випадку бізнесмен продав у РФ предмет, постачання якого заборонило Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю. Щоб обійти заборону, він, як стверджує звинувачення, організував закупівлю в Китаї аналогічного продукту і відправив його "безпечному" адресату.

У десяти інших випадках підприємець зробив постачання в Росію продукції без необхідних для цього дозволів, чим порушив закон Про зовнішньоекономічну діяльність.

Згідно з твердженням Федеральної прокуратури, бізнесмен знав, що поставляється їм продукція може використовуватися для виробництва ракет, а також ядерної, хімічної та біологічної зброї, що є порушенням закону про контроль над озброєннями.

На першому засіданні суду обвинувачений заявив, що діяв розумно і сумлінно, в міру своїх знань і переконань. Бізнесмен стверджує, що, виконуючи замовлення, перевіряв, чи потрібен для їх експорту дозвіл Федерального управління з економічних питань та експортного контролю. Крім того, його фірма намагалася з'ясувати, від кого отримує замовлення і чи залучений замовник у військовій сфері.

Про себе обвинувачений повідомив у суді, що за часів НДР був курсантом військового училища, у тому числі вивчав хімічну зброю. При цьому він стверджує, що вчився не розробляти і не виробляти таку зброю, а лише ліквідувати наслідки її застосування.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що німецькі компанії повинні закрити свій бізнес в Росії, тому що цим вони допомагають фінансують вбивства українців.

Раніше ми також повідомляли, що ряд світових компаній, попри заяви про вихід з ринку РФ, фактично досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo і Danone.

Станом на 18 березня, свій бізнес у РФ закрили понад 220 світових компаній.

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