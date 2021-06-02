У Німеччині створять "резервний потенціал" для боротьби з майбутніми пандеміями

Уряд планує оголосити тендер на так звані контракти щодо готовності до пандемії на п'ятирічний термін, щоб дози вакцин "могли швидко активуватися, якщо найгірше стане гіршим", сказав Шпан.

Німеччина прагне активізувати вітчизняне виробництво вакцин, аби забезпечити необхідні препарати на випадок нових пандемій.

Резервні контракти допоможуть зберегти ноу-хау, здобуті під час пандемії, щоб наступного разу "нам не довелося нарощувати виробництво з нуля до 100", - сказав журналістам Крістоф Крупп, керівник робочої групи з виробництва вакцин.

"Ми хочемо зробити ставку на кілька компаній і кілька типів вакцин, а не лише на одну", - додав Крупп.