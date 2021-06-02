У Німеччині створять "резервний потенціал" для боротьби з майбутніми пандеміями

Німеччина планує платити щороку виробникам вакцин для створення резервного потенціалу в розмірі близько 600-700 млн доз на рік. Це має допомогти країні боротися з майбутніми пандеміями.
Про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Reuters.
Уряд планує оголосити тендер на так звані контракти щодо готовності до пандемії на п'ятирічний термін, щоб дози вакцин "могли швидко активуватися, якщо найгірше стане гіршим", сказав Шпан.
Німеччина прагне активізувати вітчизняне виробництво вакцин, аби забезпечити необхідні препарати на випадок нових пандемій.
Резервні контракти допоможуть зберегти ноу-хау, здобуті під час пандемії, щоб наступного разу "нам не довелося нарощувати виробництво з нуля до 100", - сказав журналістам Крістоф Крупп, керівник робочої групи з виробництва вакцин.
"Ми хочемо зробити ставку на кілька компаній і кілька типів вакцин, а не лише на одну", - додав Крупп.
На початку травня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламана".
Керівник Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що захворюваність на COVID-19 падає у всіх вікових групах, і він сподівається, що незабаром епідемію у Німеччині буде взято під контроль.
При цьому Канцлер ФРН Ангела Меркель виступає проти того, щоб прирівнювати вакцинованих проти коронавірусу з тими, у кого негативний тест на COVID-19. За її словами, захист у вакцинованих вищий.
Меркель вважає, що неправильно зрівнювати у правах людей, які отримали негативний тест, і тих, хто отримав COVID-щеплення, бо захист від вакцинації більш надійний.