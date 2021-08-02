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У Німеччині з вересня почнуть вакцинувати від COVID дітей

Автор: РБК-Україна

Влада Німеччини прийняла рішення почати вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 12 років. Кампанія з вакцинації розпочнеться з вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

При цьому в країні почнуть робити ревакцинацію вразливих груп населення.

Для ревакцинації будуть використовуватися вакцини з мРНК від Pfizer або Moderna, необов'язково відповідні тій вакцині, яка була введена спочатку.

При цьому видання зазначає, що в Німеччині трохи більш ніж половина населення повністю вакциновано, а близько 62% зробили хоча б одне щеплення.

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ГерманияВакцинація