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У Німеччині вважають, що даних щодо вбивства журналіста Хашогги недостатньо

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 21:29
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

ФРН очікує від Саудівської Аравії прозорості в розслідуванні смерті журналіста

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Міністерства закордонних справ ФРН Хайко Маас вважають, що даних, представлених Ер-Ріядом про вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі, недостатньо. Спільну заяву Меркель і Мааса опубліковано на сайті уряду Німеччини, передає РБК-Україна.

Зокрема, в заяві йдеться, що Німеччина очікує від Саудівської Аравії прозорості в розслідуванні смерті журналіста.

"Ми рішуче засуджуємо цей акт, від Саудівської Аравії ми очікуємо прозорості в розслідуванні смерті Хашогги і обставин події, винних повинні притягнути до відповідальності", - йдеться в заяві.

Зазначимо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

Нагадаємо, 20 жовтня Влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.

Крім того, Генпрокурор країни розповів, що у справі про зникнення журналіста затримано 18 громадян Саудівської Аравії, а також звільнений від посади і позбавлений статусу радника королівського двору заступник голови служби загальної розвідки генерал Ахмед Асир.

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