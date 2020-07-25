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У Німеччині літак влетів у житловий будинок, є загиблі

Везель, Субота 25 липня 2020 20:36
У Німеччині літак влетів у житловий будинок, є загиблі
Фото: аварія літака TL 96 (Rheinische Post)
Автор: Дмитро Левицький

Серед загиблих мешканка будинку

У місті Везель на північному заході Німеччини легкий літак TL 96 влетів у житловий будинок. В результаті інциденту загинули 3 людини.

Про це повідомляє німецьке видання Rheinische Post.

За попередніми даними, загинули двоє чоловіків з літака, а також жінка. Загибла мешкала у квартирі, в яку влетів літак.

Жінка померла від опіків у кареті швидкої допомоги. Ще дві людини отримали поранення.

Зазначається, що квартира будинку, в яку врізався літак, повністю знищена. У квартирі сталася пожежа, але її вже ліквідували.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області аварійну посадку на поле здійснив легкомоторний літак; на борту перебував лише пілот.

Ще одна аварія літака сталася у Київській області; на борту літака перебували 2 людини.

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