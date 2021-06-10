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Діти

У Німеччині рекомендували вакцинувати від COVID дітей з хронічними захворюваннями

Автор: РБК-Україна

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха не вважає за потрібне в обов'язковому порядку вакцинувати від коронавірусу всіх дітей у віці від 12 до 17 років. Вона рекомендує прищеплювати тільки тих дітей, які мають будь-які хронічні захворювання.

Про це повідомляє прес-служба Інституту Роберта Коха.

"STIKO рекомендує вакцинацію мРНК-вакциною Pfizer дітей і підлітків з уже наявними захворюваннями у зв'язку з передбачуваним підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання COVID-19. Застосування препарату у дітей та підлітків віком 12-17 років без предсуществующих захворювань не рекомендується", - йдеться в повідомленні.

Однак комісія вважає, що повністю здорові діти і підлітки можуть вакцинуватися за особистим бажанням або їх батьків після консультації з лікарем.

Нагадаємо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

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