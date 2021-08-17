У Німеччині рекомендували робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років

Постійний комітет з вакцинації (STIKO) рекомендує прищеплювати від коронавірусу підлітків старше 12 років. Фахівці впевнені, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.

Про це пише РБК-Україна посиланням на DW .

Повідомляється, що експерти STIKO обробили додаткову інформацію про можливі побічні ефекти, зокрема, при широкомасштабній програмі вакцинації підлітків в США.

Зокрема, представники Комітету вивчили інформацію про випадки запалення міокарда, які є дуже рідкісним побічним ефектом вакцинації, особливо у підлітків чоловічої статі.

Експерти утсановили, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики. Федеральний міністр охорони Здоров'я Німеччини Йенс Шпан, зазначив, що тепер батьки підлітків отримали чітку рекомендацію прийняти рішення на користь вакцинації.