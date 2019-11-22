У Німеччині сталося ДТП з автобусом, є жертви і постраждалі

В Німеччині у місті Вісбаден сталася дорожньо-транспортна подією за участю автобуса, в результаті чого одна людина загинула, ще 23 отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

За попередніми даними, водій автобуса зупинився перед головним вокзалом Вісбадена, щоб дати пасажирам можливість сісти і вийти, але потім виїхав на смугу зустрічного руху. Після чого транспортний засіб зіткнувся з трьома автомобілями. Водії отримали незначні травми.

Потім автобус зіткнувся ще з трьома зустрічними автомобілями. Два водія отримали легкі поранення, а один - серйозні. Згодом автотранспорт зіткнувся з задньою частиною припаркованого автобуса, водій якого отримав серйозні травми. Дев'ять пасажирів також отримали легкі поранення.

Також на автобусній зупинці транспортний засіб збило двох людей, в результаті чого один з них помер.

Сам водій автобуса отримав серйозні травми, а п'ятеро його пасажирів - легкі.

Нагадаємо, в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули два пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.

Крім того, у Хмельницькій області сталося ДТП, в результаті якого загинули двоє людей. Водій збив двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку.