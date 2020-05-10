У Німеччині стався спалах коронавірусу на м'ясокомбінаті

У Німеччині закрили м'ясокомбінат компанії Westfleisch в окрузі Кесфельд через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За офіційними даними компанії Westfleisch, станом на 10 травня зараження коронавірусом виявили у 205 співробітників м'ясокомбінату. На території комбінату зараз працюють представники органу держнагляду, щоб провести нове тестування працівників.

Зазначається, що частина співробітників м'ясокомбінату - іноземці, які прибули з країн Східної Європи. У компанії розповіли, що співробітники комбінату проживають у спільних квартирах по 3-5 осіб. Загалом на ураженому коронавірусом м'ясокомбінаті працюють 1200 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції стався спалах коронавірусу в департаменті Дордонь, який раніше відносився до "зеленої зони" епідеміологічної карти країни. У селі Егліз-Нев-де-Вер після похорону місцевого жителя на COVID-19 захворіли кілька десятків людей. З першим інфікованим контактували понад 120 людей.

Також РБК-Україна писало, що в Закарпатській області стався спалах коронавірусу в школі-інтернаті. В Перечинській об'єднаній територіальній громаді зафіксували майже 30 хворих, частина з них перебувають у навчальному закладі міста Перечин.