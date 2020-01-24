У Німеччині сталася стрілянина, є жертви

В німецькому місті Рота-ам-Зе у федеральній землі Баден-Вюртемберг сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше шестеро людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Osnabrucker Zeitung.

Як повідомляє видання, стрілок був затриманий. Є інші підозрювані у стрільбі, поки невідомо.

За даними поліції, злочинець і його жертви були знайомі.

Нагадаємо, у місті Гельзенкірхен (Німеччина) поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Чоловік спочатку вдарив якимось предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділком, після чого з ножем у піднятій руці підійшов до поліцейських.

Раніше в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції. Під час лекції чоловік накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення.

Крім того, в місті Монсі штату Нью-Йорк зловмисник з ножем увірвався в ром рабина, в результаті чого постраждали п'ять осіб. Як повідомляється, невідомий чоловік з ножем увірвався в будівлю ввечері 28 грудня, коли там зібралися близько 100 осіб. У цей момент рабин Хаїм Роттенберг запалював свічки з нагоди сьомої ночі Хануки.