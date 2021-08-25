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У Німеччині продовжили режим НС по коронавірусу

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Берлін, Середа 25 серпня 2021 22:14
У Німеччині продовжили режим НС по коронавірусу Фото: Німеччина продовжила надзвичайну ситуацію через COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Німеччини продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Це рішення дозволяє уряду країни вживати заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.in-24.

За продовження режиму НС проголосували 325 депутатів Бундестагу, 252 не підтримали це рішення, 5 - утрималися. Особлива ситуація спочатку буде застосовуватися ще три місяці, тобто до кінця листопада.

Режим "епідеміологічної ситуації національного масштабу" створює для уряду правову основу для вжиття додаткових заходів у боротьбі з коронавірусом.

В ході дебатів виступив міністр охорони Здоров'я Німеччини Йенс Шпан. Він зокрема зазначив, що пандемія ще не закінчилася і влада на місцях потребує правової основи для введення карантинних заходів. Серед них Шпан наголосив на необхідності носіння масок у громадських місцях через велику кількість нещеплених людей.

Міністр також зазначив, що для безпечного проходження четвертої хвилі коронавірусу необхідно прискорити вакцинацію.

"Кожен нещеплений восени і взимку залишиться без захисту і заразиться, якщо захворюваність буде поширюватися, як вона поширюється зараз", - додав Шпан і закликав німців активніше вакцинуватися.

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